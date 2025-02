Bart Verhaeghe moet zich op dag van Club Brugge-Aston Villa verdedigen voor Disciplinair Comité

"Ik hoop dat ze mijn fout vergeven. Ik zal er de gevolgen van dragen."

Dat zei Bart Verhaeghe gisteren aan Sporza, een dag nadat hij scheidsrechter Lawrence Visser de wind van voren had gegeven na Club-Standard.

Verhaeghe had de ref opgezocht in de catacomben van Jan Breydel en beet hem toe: "Ga je mij ook een kaart geven? Je was verschrikkelijk slecht vandaag."

Visser voegde er in zijn verslag aan toe dat de voorzitter van Club Brugge ook nog zei: "We betalen hier wel voor, hé, dit kan zo niet verder. Ofwel moeten we budgettair ingrijpen."

Kort erna was er ook een incident met een andere persoon, die - aldus het verslag - op "confronterende manier" riep "dat dit de reden was waarom we geen refs hebben die actief zijn in Europa".

Het bondsparket vroeg de beelden van de bewakingscamera's op, maar hieruit kon niet achterhaald worden wie dit heeft geroepen.