Anderlecht-youngster Sadiki maakt het mooie weer bij Union: "Kompany was gek van hem, maar toen kwamen de Denen"

Noah Sadiki (20) is een vaste waarde bij Union, dat onderstreepte hij zondag nog eens in de Brusselse derby tegen zijn jeugdclub Anderlecht. "De Denen wilden hem als wingback uitspelen", herinnert Frank Boeckx zich. "En dat stond hem niet echt aan."

"We noemden hem de kleine pitbull", herinnert Frank Boeckx zich. "Peter Verbeke (ex-sportief directeur, red) en Vincent Kompany waren helemaal gek van Sadiki."

Union pakte zondag opnieuw de 3 punten tegen stadsgenoot Anderlecht (0-2). "Het middenveld van Union won de wedstrijd", stelt Filip Joos in Extra Time.

In de zomer van 2023 maakte Noah Sadiki de overstap van Anderlecht naar de kwieke rivaal Union.

"Net voor ik vertrok, kwam sportief directeur Chris O'Loughlin naar me toe", herinnert coach Karel Geraerts zich. "Hij was laaiend enthousiast over Sadiki. "Een geweldige speler", zei hij."

Naast de data van de speler praatte Union uitgebreid met Sadiki. Hij was erg ambitieus, weet Geraerts.

Dat wist Anderlecht toch ook? "Ja, maar de Denen zagen het anders", pikt Frank Boeckx in.

"Zij kwamen met Delaney voor zijn positie. En Sadiki wilde niet wachten op zijn kans bij Anderlecht."