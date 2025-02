"Op de bus praten ze vaak over Wielermanager": Arnaud De Lie wil meer punten sprokkelen dan Van Aert en stipt 2 koersen aan

di 25 februari 2025 16:53

Net enkel in je WhatsApp-groepje maar ook bij de Lotto-ploeg is de Sporza Wielermanager een hot topic. Belgisch kampioen Arnaud De Lie vindt zichzelf voor 7 miljoen een goede investering. "Ik wil de mensen die me nemen veel punten geven."

"Koop me in de Sporza Wielermanager en ik ga mijn best doen!" Arnaud De Lie weet hoe hij zichzelf moet verkopen. De Belgische kampioen is blij dat hij een miljoentje minder kost dan vorig jaar. "Daardoor zullen meer mensen mij selecteren in hun ploeg. Ik zal ze als beloning veel punten geven." Zijn programma oogt alvast heel interessant met 9 klassiekers. "Of ik meer punten zal scoren dan Van Aert? Ik hoop het. Dan zou ik een mooi voorjaar gereden hebben."

Van Moer, Beullens en De Buyst zou ik ook in mijn team klikken in de Sporza Wielermanager. Arnaud De Lie