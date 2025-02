"Mag hij geen telefoon uit München verwachten?": 90 Minutes mijmert over "onvermijdelijke" transfer De Bruyne

wo 26 februari 2025 06:13

Één ding lijkt stilaan zeker: het zal niet bij Manchester City zijn. Maar waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen dan wel? Het is dé vraag die voetbalminnend België momenteel in de ban houdt en ook het panel van onze voetbalpodcast 90 Minutes deed mijmeren. Dan toch de American Dream achterna of staat er nog ergens een Duitse rekening open? "Ik herinner me nog hoe hard het hem dwarszat dat Wolfsburg destijds die transfer weigerde", klinkt het.

Na dit weekend lijkt de vraag niet meer óf, maar wel wanneer Kevin De Bruyne zijn afscheid bij City zal aankondigen. De metronoom van Manchester kreeg nog een staande ovatie van de supporters wanneer hij na een tegenvallende topper tegen Liverpool naar de kant werd gehaald. Een teken van erkenning en respect, maar vooral ook omdat iedereen begint te beseffen dat het nu of nooit is om hem te bedanken voor de boerenjaren.

"Ik denk dat het item van een eventuele contractverlenging nu wel van tafel is, en ik hoop dat hij nu in schoonheid kan afsluiten", denkt ook Sam Kerkhofs in onze voetbalpodcast 90 Minutes. Vanavond is het nog eens hopen op een vanouds goede Kevin De Bruyne, die op de 27e speeldag van de Premier League tegenover Tottenham staat.

"Het zou supermooi zijn voor hem om af te sluiten met FA Cup-winst", pikt Filip Joos in. "Hij is gekomen als Pokalsieger (winnaar van de Duitse beker, red.) en kan nu eindigen met bekerwinst in Engeland."

MLS, München of ...

Zij het niet in Manchester, waar ligt de toekomst van de Rode Duivel dan wél? Vorig jaar werd Real Madrid nog geopperd, waar hij de gedroomde opvolger van Modric kon worden. "Maar dat lukt na een teloorgang met City niet meer, denk ik", vertelt Joos. Waarna alle panelleden in koor "de MLS" naar voren schuiven. "Er is al sprake geweest van een overstap naar San Diego", klinkt het bij Daan Heymans. "Dat ligt dicht bij Los Angeles en lijkt me toch wel iets voor hem. Het leven, maar ook het voetbal. Hij kan er bij een trager tempo blijven verdelen."

Ik herinner me nog hoe hard het hem dwarszat dat Wolfsburg destijds een transfer naar Bayern weigerde. Sam Kerkhofs

"Zou hij niet nog een telefoon uit München krijgen", oppert Kerkhofs nog. "Vergeet niet: hij is gratis op te pikken, en ik herinner me nog hoe hard het hem dwarszat dat Wolfsburg destijds een transfer weigerde." "In een romantische bui zou ik het wel nog graag zien gebeuren. Kompany als coach van De Bruyne ... Dat zou toch top zijn?" "Maar is het geen gevaar voor Kompany? Een landgenoot die hij zelf gaat halen, voor een korte periode. Er zijn wel veel argumenten om het niet te doen", klinkt het bij het panel. "En zou De Bruyne op dit moment ook gewoon geen ander tempo in zijn leven en op het voetbalveld willen hebben", besluit Tuur Dierckx. "Hij is jarenlang geleefd geweest door het voetbal, en dat zou bij Bayern München niet anders zijn. Maar in de MLS - waar ze een match per week spelen, daarentegen."

Wat hoor je nog in de aflevering?