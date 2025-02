Zelf denkt hij nog niet aan titel, maar Liverpool-coach Arne Slot oogst nu al lof: "Slaapt hij eigenlijk wel?"

Met de overwinning tegen Manchester City maakt Liverpool echt aanspraak op zijn 20e landstitel. Manager Arne Slot probeert de druk weg te houden bij zijn spelers, maar die zijn alvast vol lof over de Nederlander. "Hij is met een duidelijk plan gekomen."

Een kloof van maar liefst 20 punten op titelverdediger Manchester City? Ze zouden in Liverpool voor minder beginnen te dromen van hun 20e Premier League-titel, de eerste sinds 2020.

Toch wil coach Arne Slot het vel van de beer niet te vroeg verkopen. Zeker omdat eerste achtervolger Arsenal nog een inhaalwedstrijd te goed heeft en dus op 8 punten kan komen.

"Woensdag zei iedereen ook dat we nog in een dipje zaten", lachte de Nederlander bij Sky Sports. Toen speelde Liverpool nog 2-2 gelijk tegen Aston Villa, het tweede puntenverlies op korte tijd.

"Nu we hebben gewonnen, kijkt iedereen er weer helemaal anders naar", aldus Slot. "We werken elke dag hard om de titel te pakken, maar het zijn nog drie lange maanden van hard werken."

"Arsenal moet nog een wedstrijd spelen en een week geleden hadden we het moeilijk tegen Wolverhampton. Elke wedstrijd in de Premier League is zwaar, dat maakt het gemakkelijk om niet te enthousiast te worden."