Yes we Cannes! Bekersprookje van vierdeklasser Cannes blijft maar voortduren

Cannes blijft maar stunten

AS Cannes, waar Zinédine Zidane zijn eerste profwedstrijden speelde, laat de glorietijden van weleer herleven in de bekercompetitie van dit jaar. De vierdeklasser heeft zich zowaar bij de beste 4 geschaard, na 3-1-winst tegen Guingamp.



Opmerkelijk is dat Cannes op weg naar die halve finales geen enkele eersteklasser hoefde uit te schakelen. Guingamp komt uit in de tweede klasse, in de vorige ronde trof het vijfdeklasser Dives en daarvoor kreeg het met Lorient en Grenoble opnieuw twee tweedeklassers voor de kiezen.