Voorzitter Rangers geeft uitleg bij ontslag Clement: "Reactie na bekeruitschakeling baarde ons grote zorgen"

"Ik wil herhalen dat de problemen dieper geworteld zijn dan enkel de coach. We doen ons uiterste best om die problemen te tackelen als club. De bevindingen ervan willen we implementeren bij het aanstellen van een nieuwe, permanente manager."

"Philippe en zijn team hebben dag en nacht gewerkt voor deze club. Ze hebben een vitale rol gespeeld in de ontwikkeling van jonge spelers in het eerste elftal", opent hij.

"Ik wens Philippe alle succes in de toekomst. Hij is een aimabele man met wie ik graag heb samengewerkt", besluit hij.

"In mijn gesprek met RangersTV vorige week was ik duidelijk dat iedereen afgerekend wordt op resultaten", gaat de CEO voort. "Niemand krijgt ongelimiteerde tijd bij onze club."

Hoewel het werk van Clement dus geapprecieerd werd in Schotland, was een C4 onvermijdelijk.

Niet alleen in de eigen club wekte Clement respect op. Ook bij eeuwige rivaal Celtic klinkt lof.

"Ik vind het jammer voor hem, zoals ik het jammer vind voor elke trainer die zijn job verliest", deelt trainer Brendan Rodgers. "We weten allemaal wat de verwachtingen hier zijn. Je moet winnen en je moet dat blijven doen."

"Philippe bewees in zijn periode voor Rangers dat hij een heel goede trainer is. Hij heeft titels gewonnen. Hij is niet alleen een goede coach, hij is een winnende coach. Maar zoals gezegd, we weten wat hier wordt verwacht."

"Er ligt een onophoudelijke druk op jou om te winnen bij Celtic en Rangers. De verwachtingen zijn torenhoog en ze zijn er dagelijks. Dan moet je er staan en een onverzettelijke winnaar zijn", besluit de Noord-Ier.