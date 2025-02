Stunt van formaat in Nederlandse beker: Go Ahead Eagles wint bij PSV en mag als eerste naar de finale

Drie dolle minuten houden PSV uit bekerfinale

Go Ahead Eagles heeft vanavond voor een stevige stunt gezorgd in Eindhoven. Het wipte topfavoriet PSV en mag zelf voor de tweede keer in zijn geschiedenis naar de bekerfinale.



De bezoekers uit Deventer openden na 25 minuten verrassend de score. Verdediger Gerrit Nauber knikte het leer binnen. Amper 3 minuten later werd het nog wat erger voor PSV, want Edvardsen maakte er 0-2 van.



Een bleke Bakayoko kon op geen enkel moment zijn stempel drukken en werd aan de rust gewisseld. Noa Lang kwam in zijn plek, maar het was die andere ex-Bruggeling die op het uur voor de aansluiting zorgde. Perisic trapte vanaf de stip de 1-2 binnen.



Een gelijkmaker viel daarna niet meer. PSV creëerde simpelweg te weinig. GA Eagles mag op 21 april dus naar De Kuip, waar Heracles of AZ de tegenstander wordt.