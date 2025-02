Olympische sabotage? Onderzoek geopend naar verstoring van bouw van gloednieuwe bobsleebaan

ma 24 februari 2025 12:59

Worden de Olympische Winterspelen in Cortina d'Ampezzo gesaboteerd? Het Openbaar Ministerie van de Italiaanse stad Belluno heeft alvast een onderzoek geopend naar sabotage van de olympische bobsleebaan, die nog in aanbouw is.

In het mondaine skioord Cortina d'Ampezzo is een race tegen de klok bezig om een gloednieuwe ijsbaan te bouwen voor bobslee, rodelen en skeleton. Over precies een jaar is Cortina, samen met Milaan, gaststad van de Olympische Winterspelen. De bouwwerf werd vrijdag verstoord door een 12 meter lange koelpijp van 500 kilogram, die op de openbare weg belandde nabij de bobsleebaan. Simico, het agentschap dat verantwoordelijk is voor het bouwen van de infrastructuur voor de Spelen, stelt in een verklaring dat er een koelleiding uit de locatie is verwijderd. De pijp blokkeerde een weg en "veroorzaakte aanzienlijke verstoringen op de bouwplaats, voorafgaand aan het bezoek van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gepland op 4 maart". "Dat mensen de bobbaan hebben gesaboteerd, is verontrustend en zeer ernstig", meldt het Italiaanse Ministerie van Infrastructuur. "Degenen die proberen de Olympische Spelen te beschadigen, beschadigen Italië voor het oog van de wereld. De staat laat zich niet intimideren."

Dan maar naar de VS?