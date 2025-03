LIVESTREAM EK indoor: Beheerste Crestan verovert finaleticket voor de 800 meter, straks sluit Hauttekeete sterke zevenkamp af

Haalt Crestan de finale?

Ook de mannen gaan nu strijd aan in de halve finales van de 800 meter, met in de tweede reeks Eliott Crestan.



Twee jaar geleden pakte die nog brons op het EK indoor in Istanboel en vorige maand liet hij zien dat hij ook nu tot de medaillekandidaten behoort. In Ostrava toonde Crestan zijn bloedvorm toen hij met 1'44"69 het Belgische record afsnoepte van Tibo De Smet. De Spanjaard Elvin Josué Canales is de enige die dit seizoen sneller ging dan Crestan.



Voor een plek in de finale moet Crestan bij de top drie in zijn reeks eindigen.