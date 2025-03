LIVESTREAM EK indoor atletiek: Raken Rani Rosius en Delphine Nkansa door de reeksen van de 60 meter?

Welkom!

De laatste dag van het EK indoor in Apeldoorn breekt aan. Een slotdag die vanavond nog een rijkgevuld menu in petto heeft met maar liefst 12 finales. In de laatste ochtendsessie komen er maar twee Belgen in actie met Rani Rosius en Delphine Nkansa op de 60 meter. Nkansa loopt om 12.08 uur in de 2e reeks, Rosius moet om 12.32 uur aan de bak in de 5e reeks.





Vanochtend beginnen ook de vijfkampers aan hun EK. Zoek niet naar titelverdedigster Nafi Thiam, zij past voor het indoorseizoen. Ook Noor Vidts, twee jaar geleden nog goed voor brons op het EK indoor, is er niet bij. Vidts zet alles op het WK indoor in Nanjing, waar ze over twee weken haar wereldtitel verdedigt.