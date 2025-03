LIVESTREAM EK indoor atletiek: Dolgelukkige Rosius naar halve finales 60 meter, zieke Nkansa gaat eruit

In de laatste ochtendsessie van het EK indoor in Apeldoorn komen twee Belgen in actie. Rani Rosius en Delphine Nkansa proberen allebei door te stoten naar de halve finales van de 60 meter. Daarnaast eist de vijfkamp de aandacht op. Zonder Belgen, want zowel titelverdedigster Nafi Thiam als indoor wereldkampioene Noor Vidts is er niet bij op dit EK. We volgen alles op de voet in deze liveblog, mét livestream.