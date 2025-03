LIVESTREAM EK indoor (18.40 uur): 800m-loper Crestan in halve finales en Hauttekeete in ontknoping zevenkamp

Op het EK atletiek indoor in Apeldoorn gaat de avondsessie straks van start om 18.40 uur. Er komen vanavond 3 Belgen in actie. We volgen alles op de voet in deze liveblog, mét livestream. Tv-kijkers kunnen vanaf 19.10 uur afstemmen op VRT Canvas en vanaf 20 uur op het kanaal van Ketnet.