LIVESTREAM EK atletiek indoor: Zevenkamper Hauttekeete opent met PR op 60m horden, Rooms knap naar finale 3.000m

Eindelijk raak voor Skotheim?

Tijd voor het polsstokspringen in de zevenkamp en daarin is het toch vooral uitkijken naar de prestatie van Sander Skotheim. Een ontgoochelende prestatie in dit onderdeel zorgde er vorig jaar namelijk voor dat de Noor op het EK outdoor in Rome de titel in de tienkamp aan Johannes Erm moest laten.



Ook op het WK indoor moest de 22-jarige Skotheim zijn meerdere erkennen in de Est en vrede nemen met zilver. Twee jaar geleden botste hij op het EK indoor dan weer op Kevin Mayer. Wordt Apeldoorn de plek waar hij eindelijk goud kan veroveren?