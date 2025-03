LIVESTREAM EK atletiek indoor: Obasuyi dendert naar hordenfinale, 3 op 4 voor de Belgen op de 400 meter

Stoten Vervaet en Ponette door?

Gisteravond loodsten ze de Belgian Waffles nog naar prachtig zilver op de gemengde 4x400 meter en nu moeten Helena Ponette en Imke Vervaet alweer individueel aan de bak in de reeksen van de 400 meter.



Vervaet komt straks als eerste in actie in de tweede reeks, Ponette loopt in reeks drie. Voor een plek in de halve finales moeten ze in de top twee van hun reeks eindigen of één van de twee beste verliezende tijden lopen.