LIVESTREAM EK atletiek indoor: Komen Verheyden en Obasuyi in de buurt van de medailles en hoe vergaat het de 400m-Belgen?

Welkom!

Op de eerste dag van dit EK indooratletiek moesten we het nog stellen met amper één finale, vanavond staan er ruim zes op het menu. In twee daarvan zien we ook Belg terug. Om 21.15 uur loopt Ruben Verheyden de finale van de 1.500 meter en Michael Obasuyi mag de avond om 21.53 uur afsluiten in de finale 60 meter horden.





Ook Jente Hauttekeete komt vandaag nog één keer in actie in de zevenkamp. Na de 60 meter, het verspringen en het kogelstoten tijdens de ochtendsessie wacht hem vanavond nog het hoogspringen. Hij begint eraan als zesde in de tussenstand.



Daarnaast is het uitkijken naar de Belgen in de halve finales van de 400 meter. Om 20.06 uur is het aan Imke Vervaet, om 20.19 uur loopt Jonathan Sacoor en Daniel Segers sluit de rij om 20.27 uur.



In het polsstokspringen probeert Ben Broeders een finaleticket af te dwingen. Hij begint eraan rond 19.05 uur.