LIVESTREAM EK atletiek indoor: Hauttekeete opent sterk in zevenkamp

Maakt Skotheim favorietenrol waar?

Sander Skotheim komt meteen in actie in de eerste reeks van de 60 meter op de zevenkamp. De 22-jarige Noor wil in Apeldoorn eindelijk de hoofdvogel afschieten, na zilver op het afgelopen EK indoor, EK outdoor én WK outdoor. De voortekenen zijn alvast goed, want vorige maand verbeterde hij nog het Europees record. Jente Hauttekeete loopt straks in de tweede reeks.