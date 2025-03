LIVESTREAM EK atletiek indoor: Geen 400m-finale voor Vervaet, straks is het aan Sacoor en Segers in de halve finales

Zit er nog meer in voor Vervaet?

Met een persoonlijk record van 51"94 dwong Imke Vervaet vanochtend met de beste verliezende tijd haar plek af in de halve finale van de 400 meter. Om nog een ronde verder te gaan moet ze straks in de tweede halve finale in de top drie eindigen.



Geen eenvoudige klus, want met Lieke Klaver, Eva Santidrian en Lada Vondrova heeft ze al drie concurrentes in haar halve finale die sneller waren in de reeksen.