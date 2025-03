LIVESTREAM EK atletiek indoor: Geen 400m-finale voor Vervaet, Sacoor en Segers, Verheyden 7e in 1.500m-finale

Kan Verheyden meestrijden voor de medailles?

Na de vrouwen is het aan de mannen om te strijden voor de medailles op de 1.500 meter. Eén Belg mengt zich in die strijd: Ruben Verheyden. Hij was gisteren de enige van drie landgenoten die zich kon plaatsen voor de finale, Jochem Vermeulen en Pieter Sisk haalden het niet.





Grootste kandidaat voor het goud is de onvermijdelijke Jakob Ingebrigtsen. De Noor gaat in Apeldoorn voor zijn derde dubbel op een rij, nadat hij zowel in 2021 als 2023 Europees indoorgoud gepakt had op de 1.500 en 3.000 meter.