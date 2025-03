LIVE EK atletiek indoor: Snelt Crestan naar goud op de 800 meter en verlengen de Belgian Tornados hun Europese titel?

Welkom!

Het EK in de Omnisport in Apeldoorn is bijna voorbij, maar heeft deze namiddag nog heel wat lekkers te bieden met ruim 11 finales én de ontknoping in de vijfkamp.





De Belgische selectie moet het voorlopig stellen met slechts één medaille, op de openingsdag veroverden de Belgian Waffles zilver in de gemengde 4x400 meter. Vandaag kan die magere oogst nog aangedikt worden. De medaillehoop rust vooral op de schouders van Belgian Tornados, zij verdedigen om 18.24 uur hun Europese titel in de 4x400m-finale. De Belgian Cheetahs zijn er helaas niet bij op dit EK.





Op de 800 meter is ook Eliott Crestan een kanshebber op eremetaal. Twee jaar geleden pakte hij in Istanboel nog brons, om 17.27 uur gaat hij resoluut voor goud. Het is ook uitkijken of Ben Broeders om 16 uur in de finale van het polsstokspringen mee kan profiteren van de afwezigheid van Armand Duplantis.





In de finale van de 3.000 meter zien we Lisa Rooms om 17.36 uur terug. Rani Rosius gaat om 16.13 uur op zoek naar een finaleticket op de 60 meter.