Het vrouwenpeloton in 2025: Team Picnic-PostNL rekent op trio in Vlaanderen, Italiaanse brigade in Ardennen

ma 24 februari 2025 14:29

In de aanloop naar het openingsweekend leggen we ons vergrootglas op de beste vrouwenteams. Wie zijn de kopvrouwen? In welke koersen willen ze scoren? En welk talent moeten we in het oog houden? Voor Team Picnic PostNL heeft ploegleider Albert Timmer een pasklaar antwoord op al die vragen.

1. Wie zijn de kopvrouwen in de klassiekers?

"Voor de Vlaamse klassiekers hebben we natuurlijk Pfeiffer Georgi en Franziska Koch en ook Megan Jastrab, die van de Vlaamse koersen een doel heeft gemaakt." "De Vlaamse week (met de Ronde) is het belangrijkste doel. Maar normaal gezien zullen ze alle drie ook dik in orde zijn voor de Omloop Het Nieuwsblad", verzekert Albert Timmer. "Bij Georgi is het wel nog een beetje afwachten. Vorig jaar is ze lang out geweest na een val in de Tour. Ze brak toen meerdere nekwervels." "In de UAE Tour werd Georgi 2 weken geleden netjes 10e. Dus normaal zou ze wel weer de oude moeten zijn." "Wat de doelstelling met Georgi dit voorjaar is? Vorig jaar werd ze 3e in Parijs-Roubaix, 4e in de Amstel Gold Race en 5e in Binda. We hopen dat ze nu dat stapje naar het hoogste schavotje kan zetten."

Pfeiffer Georgi is de Britse kampioene.

"Voor de sprintklassiekers rekenen we op Charlotte Kool." "Ze heeft wel niet haar beste winter achter de rug door een gebroken sleutelbeen eind vorig seizoen. Maar als alles goed gaat, is ze een van de snelste renners van het peloton." "Met Kool mikken we op Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs. Ze moet dan niet enkel voorbij Lorena Wiebes, maar ook voorbij Elisa Balsamo." "Naar de klimklassiekers sturen we een gedeeltelijk Italiaanse brigade met Marta Cavalli, Eleonora Ciabocco en Francesca Barale. En niet te vergeten: (de jonge Nederlandse) Nienke Vinke."

2. Welk talent moeten we in de gaten houden?

"Dan zou ik toch Nienke Vinke (20 jaar) zeggen. Ze staat er heel relaxed en ontspannen in en verbetert elk jaar", stelt Timmer vast. "Vinke zal de Ardennen-klassiekers rijden en een deel van de Italiaanse voorjaarskoersen." "Of ze over enkele jaren kan doorgroeien naar de top? Het is moeilijk om in de toekomst te kijken." "Maar ik hoop dat het haar zal lukken en het lijkt daar voorlopig wel op. Of dat in de Ardennen of in de grote rondes zal zijn, is nog afwachten."

De Nederlandse Nienke Vinke is een 20-jarig klimtalent.

3. Welke renster zal de grootste stap zetten?

"Ik hoop dat alle rensters van Team Picnic-PostNL een stap vooruitzetten. En ik denk dat Vinke de grootste stap kan zetten." "Ook een renster zoals Ciabocco heeft dat potentieel.Zij reed misschien niet de meest opvallende uitslagen in de Ronde van Valencia 2 weken geleden, maar is wel goed bezig."

4. Wat zijn de ambities in de grote rondes?

"Voor de sprints hebben we natuurlijk Charlotte Kool. Al zal ze niet alle drie de grote rondes rijden." "Voor het klimwerk rekenen we op Marta Cavalli en Nienke Vinke. Met Cavalli doen we het wel rustig aan, want vorig jaar reed ze door blessureed maar 5 koersen." "Zeggen dat Cavalli zomaar eventjes een klassement gaat rijden in de Giro en de Tour, mogen we niet doen. Maar we mikken met haar en Vinke wel op dagresultaten."

Charlotte Kool is het sprintkanon van Team Picnic-PostNL.

5. Programma van de beste rensters in de klassiekers