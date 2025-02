Gent-doelman Davy Roef heeft dan toch een breukje in zijn hand: "Hij wordt eerstdaags geopereerd"

KAA Gent-keeper Davy Roef is dan toch niet ongeschonden uit de match tegen KRC Genk gekomen. De Buffalo's laten maandag weten dat hun doelman een breukje heeft opgelopen in zijn hand en onder het mes moet.

Het was een van de meest besproken fases na Genk-Gent van zondag: Davy Roef die Genk-speler Nkuba vol raakte met zijn vuisten. De thuisploeg claimde een strafschop, maar de bal ging niet op de stip.

Een gelukje voor KAA Gent, maar een dag later is er wel minder nieuws voor de Buffalo's: doelman Roef heeft bij die bewuste botsing een breukje in zijn hand opgelopen.

Roef deed meteen na het voorval al zijn handschoen uit om zijn pijnlijke had te checken, maar speelde de match toch uit. Met een gebroken hand dus, blijkt nu.

"Hij wordt eerstdaags geopereerd en zal daarna aan zijn revalidatie beginnen. We wensen hem een vlot en goed herstel", laat KAA Gent weten.