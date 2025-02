Galatasaray dient klacht in wegens racisme na "apen"-uitspraak José Mourinho

Maandag stonden Galatasaray en Fenerbahçe tegenover elkaar in een topper onder hoogspanning. De aanloop naar de wedstrijd verliep al weken woelig en daarom werd ook beslist om geen Turkse scheidsrechter aan te duiden.



Het was de Sloveense topref Slavko Vincic die de wedstrijd in goede banen moest leiden. En dat deed hij ook. De topper verliep zonder al te veel commotie op het veld. Enkel op het einde was er nog even een opstootje.



Puur op sportief vlak baarde de match ook een muis. Het werd 0-0. Bij Galatasaray mocht Dries Mertens na een uur invallen.



Op de persconferentie achteraf was José Mourinho tevreden dat de wedstrijd door Vincic gefloten werd. "Als we een Turkse scheids gehad zouden hebben, dan zou hij gefloten hebben voor hun duik in de eerste minuut. Hun hele bank stond te springen als apen aan de dug-out."



Een uitspraak die in het verkeerde keelgat is geschoten bij Galatasaray. Op X komt de club met een statement waarin staat dat "José Mourinho al sinds het begin van zijn periode als coach in Turkije denigrerende uitspraken doet richting Turken".



"Vandaag is zijn discours geëscaleerd van immorele naar inhumane retoriek. We verklaren hierbij onze intenties om een criminele vervolging te stellen aan de racistische uitspraak van Mourinho, en we zullen officieel klacht neerleggen bij de UEFA en de FIFA."



"We zullen ook het standpunt van Fenerbahçe nauwlettend in de gaten houden - een instituut dat zich opstelt met "voorbeeldige morele waarden" - als antwoord op het verwerpelijk gedrag dat hun trainer heeft gesteld."