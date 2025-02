Eli Iserbyt geeft update na "zware ingreep" aan liesslagader: "Het waren een paar intense dagen voor mij"

Hoe is het nog met Eli Iserbyt na zijn langverwachte operatie? Wel, de voormalige Belgische kampioen heeft er donderdag een stevige ingreep opzitten aan zijn liesslagader en is sinds gisteren thuis. Daar wacht hem "een lange weg" naar - hopelijk - volledig herstel. "Als ik 10 meter wandel, moet ik even stoppen", vertelt Iserbyt over zijn revalidatie.

"Sorry als het even duurt om te antwoorden. Ik heb niet super veel adem, maar ik ga mijn best doen."

Zelfs een doodgewoon gesprek kost nu meer moeite voor Eli Iserbyt dan gewoonlijk. Donderdag ging de voormalige Belgische kampioen onder het mes voor zijn liesslagader. Maandagmiddag mocht hij eindelijk naar huis.

"Ze zijn zo'n 3,5 uur bezig geweest met de operatie. Het was dan ook een zware ingreep", benadrukt Iserbyt. "De dokter zei dat de vernauwing in de liesslagader nog duidelijker was dan op de scans."

"Omdat ze een stuk van je buikspieren raken, heb ik wel nog pijn. Liggen kan ik comfortabel, alleen zijn rechtstaan en wandelen moeilijk. Dat probeer ik enkele keren per dag te doen. Ik mag nog niet veel doen en moet vooral naar mijn lichaam luisteren. Als ik 10 meter wandel, moet ik even stoppen."

Geen evidentie voor een bezige bij als Iserbyt, die beseft: "Het waren wel een paar intense dagen voor mij."