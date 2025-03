EK indoor atletiek: Dolgelukkige Rosius met seizoensbeste naar halve finales 60 meter, zieke Nkansa gaat eruit

Een week ziek geweest en nog niet hersteld van een verkoudheid. Het was geen topfitte Delphine Nkansa aan de start van de 60 meter en dat vertaalde zich in een teleurstellende vijfde plaats in haar reeks.



Onvoldoende om rechtstreeks door te stoten en ook haar chrono van 7"28 was te traag om opgevist te worden met de verliezende tijden. "Ik ben een week ziek geweest en dit toont aan dat ik niet in vorm ben. Ik ben op dit moment K.O., ik moet herstellen van mijn verkoudheid", was de nuchtere analyse.



Geen twee Belgen dus in de finale van de 60 meter zoals twee jaar geleden op het EK indoor in Instanboel. Rani Rosius kon de klus wél klaren, bijzonder overtuigend zelfs. In haar reeks werd ze knap tweede in 7"16, een seizoensbeste.

In afwezigheid van Nafi Thiam en Noor Vidts maakte topfavoriete Saga Vanninen het voorlopig waar in de vijfkamp. De Finse leidt na drie onderdelen.

De grote verrassing viel in de kwalificatie van het kogelstoten bij de mannen. De Italiaanse topfavoriet Leonardo Fabbri bleef er in tranen achter, hij greep verbazend genoeg naast een finaleticket.