EK indoor atletiek: Crestan vlot naar 800m-finale, Hauttekeete bekroont sterke zevenkamp met Belgisch record

Jente Hauttekeete heeft op het EK indoor in Apeldoorn zijn ijzersterke zevenkamp met glans afgesloten. Hij werd knap vijfde met een totaal van 6.259 punten, een evenaring van het Belgische record. Ook voor Eliott Crestan werd het een succesvolle avond, hij wist zich overtuigend te plaatsen voor de 800m-finale. In de finale van het polsstokspringen eindigde Elien Vekemans op de zevende plaats.

Zowel op de 60 meter, de 60 meter horden, het polsstokspringen en de afsluitende 1.000 meter pakte Hauttekeete uit met een persoonlijk record. Bovendien zette hij in het hoogspringen en het kogelstoten een seizoensbeste neer. Het leverde hem een knappe vijfde plaats op in een erg hoogstaande zevenkamp, waar het persoonlijke en nationale records regende. Na een spannende strijd met Simon Ehammer kon Sander Skotheim na meerdere zilveren medailles eindelijk goud pakken.

Op de 800 meter loste Eliott Crestan de verwachtingen helemaal in. Hij liep bijzonder alert in zijn halve finale, hield de concurrenten goed af met een welgemikte versnelling en won overtuigend. Morgen mag hij in de finale beter proberen te doen dan zijn bronzen medaille van twee jaar geleden in Istanboel.

Voor Elien Vekemans was haar eerste internationale indoorkampioenschap al geslaagd met een plaats in de finale van het polsstokspringen. Daarin ontgoochelde ze niet. Vekemans ging net als in de kwalificatie over 4,55 meter, slechts één centimeter onder haar Belgisch record, en werd daarmee zevende.