EK atletiek indoor: Weer twee persoonlijke records erbij voor zevenkamper Hauttekeete, Rooms knap naar finale 3.000 meter

Boven jezelf uitstijgen op het moment van de waarheid, daar is Jente Hauttekeete volop mee bezig op dit EK indoor in Apeldoorn. Op de eerste dag van de zevenkamp zette hij al een persoonlijk record neer op de 60 meter en liet hij ook een seizoensbeste noteren in het kogelstoten én het hoogspringen.



Op dag twee kwamen daar nóg twee persoonlijke records bij. Op de 60 meter horden scherpte hij zijn besttijd aan tot 7"95 en in het polsstokspringen ging hij zelfs over 5,10 meter.



Toch moest de Belg in de tussenstand een plekje prijsgeven en dat had alles te maken met de knalprestatie van Johannes Erm in het polsstokspringen. De Est ging als enige over 5,30 meter. Hauttekeete begint zo vanavond als vijfde in de tussenstand aan de afsluitende 1.000 meter.

Voor het goud ligt Simon Ehammer in polepositie, maar zijn marge op topfavoriet Sander Skotheim bedraagt slechts 50 punten.