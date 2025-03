EK atletiek indoor: Obasuyi dendert naar hordenfinale, 3 op 4 voor de Belgen op de 400 meter

Het Belgische 400 meter-succes houdt voorlopig aan op het EK indoor in Apeldoorn. Na het zilver op de gemengde aflossing presteerden de Belgen nu ook individueel op de 400 meter. Enkel Helena Ponette kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Jonathan Sacoor, Daniel Segers en Imke Vervaet slaagden daar wel in. Michael Obasuyi sprintte naar de finale van de 60 meter horden, terwijl Eliott Crestan op zijn beurt overtuigend doorstootte naar de halve finales op de 800 meter. Jente Hauttekeete staat dan weer knap zesde na drie onderdelen in de zevenkamp.

"I'm not finished." Terwijl hij recht in de camera keek, gaf Daniel Segers meteen na zijn reeks van de 400 meter een veelbelovende boodschap mee. Zijn race mocht er dan ook zijn, zelfs een losse veter hinderde hem niet. Als tweede in een persoonlijk record van 46"11 stootte de 24-jarige Segers rechtstreeks door naar de halve finales en dat bij zijn debuut op een internationaal kampioenschap. Voor Jonathan Sacoor was het iets spannender. Ook hij liep met 46"30 een persoonlijk indoorrecord, maar werd daarmee pas derde in zijn reeks. Uiteindelijk stootte hij met amper 2 honderdsten seconde overschot toch door met de tweede beste verliezende tijd. Ook voor Imke Vervaet was het ondanks een persoonlijke besttijd nagelbijten. Met 51"94 werd ze derde in haar reeks, maar die chrono bleek uiteindelijk wel voldoende om als beste verliezende tijd door te stoten naar de halve finales. Ook Helena Ponette werd derde in haar reeks, maar 52"32 volstond niet om opgevist te worden. "Het was zoeken naar het goede ritme in de eerste 200 meter. Ik heb een klein gaatje gelaten en dat had ik niet mogen doen, want op het einde kwam ik nog sterk terug. Tactisch heb ik niet zo heel goed gelopen."

Op de 800 meter liet Pieter Sisk verstek gaan na zijn ontgoochelende 1.500m-reeks gisteravond. Eliott Crestan was wél van de partij en liep in zijn reeks van start tot finish op kop. Tibo De Smet probeerde zijn voorbeeld te volgen, maar slaagde er als 5e in zijn reeks niet in om door te stoten naar de halve finales.



Op de 60 meter horden was er wisselend Belgisch succes. Belgisch recordhouder Elie Bacari werd afgeremd door krampen en als 7e in zijn halve finale dan ook uitgeschakeld. "Ik was al in de opwarming aan het sukkelen met krampen. Bij de eerste passen had ik meteen krampen en het werd alleen maar erger. Ik kon uiteindelijk niet meer doorlopen, dat is wel heel spijtig."



Michael Obasuyi verging het een pak beter. Hij snelde in een seizoensbeste van 7"55 naar de derde plek in zijn reeks en veroverde zo een rechtstreeks ticket voor de finale.



In de zevenkamp maakte Jente Hauttekeete een sterke start. Op de 60 meter zette hij met 6"93 een persoonlijk record neer en in het kogelstoten leverde een worp van 14,98 meter hem een seizoensbeste op. Tussendoor hield hij knap stand in het verspringen, na drie onderdelen staat Hauttekeete zo op de zesde plaats.