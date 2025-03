EK atletiek indoor: Crestan grijpt nét naast 800m-goud, Belgian Tornados pakken brons en Rosius schittert met Belgisch record

Op de laatste dag van het EK atletiek in zaal hebben de Belgen de medailleteller nog op drie stuks gezet. Eliott Crestan verloor nipt de strijd voor de Europese titel op de 800 meter en de Belgian Tornados moesten vrede nemen met brons op de 4x400 meter. Rani Rosius plaatste zich met een indrukwekkend Belgisch record voor de 60m-finale, waarin ze knap 5e werd. Ook Ben Broeders eindigde als 5e in de finale van het polsstokspringen.

Drie medailles was het doel van de Belgische selectie op dit EK atletiek indoor en die verwachtingen werden uiteindelijk ingelost. Na het zilver voor de Belgian Waffles op de gemengde 4x400 meter op de openingsdag kwam er op de slotdag in de Omnisport Apeldoorn nog zilver bij voor Eliott Crestan en brons voor de Belgian Tornados.

Crestan ging op de 800 meter resoluut voor goud, na zijn bronzen plak twee jaar geleden in Istanboel. Na een dominante race leek hij ook op weg naar de titel, maar Samuel Chapple verraste hem nog op de streep met een indrukwekkende eindsprint.

Ook voor de Belgian Tornados was het een zure finish op de 4x400 meter. Nederland pakte het goud en in de strijd voor zilver werden de Belgen met amper twee duizendsten seconde afgetroefd door Spanje.

Geen medaille voor Rani Rosius, wel een EK-prestatie om in te kaderen. In de halve finales van de 60 meter dook ze met 7"08 onder het Belgische record van Kim Gevaert, dat al sinds 2007 op de tabellen stond. In de finale werd ze knap vijfde in 7"10, opnieuw een toptijd. De winst was voor de Italiaanse Zaynab Dosso in een beste wereldjaarprestatie van 7"01.

In het polstokspringen kon Ben Broeders niet ten volle profiteren van de afwezigheid van Armand Duplantis. Hij gokte door van 5,70 meter meteen naar 5,85 meter te gaan, maar daarop faalde hij driemaal. Hij strandde zo uiteindelijk op de vijfde plaats en greep ook naast de limiet voor het WK indoor.

Lisa Rooms had haar doel al bereikt met een plek in de 3.000m-finale. Daarin finishte ze als negende.