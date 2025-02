Dubbel droomdebuut: Anders Dreyer bezorgt nieuwkomer San Diego meteen zege in allereerste MLS-match

Het allereerste MLS-doelpunt van San Diego staat op naam van een oude bekende. Anders Dreyer (ex-Anderlecht) bezorgde de nieuwkomer in de Amerikaanse hoogste klasse een droomdebuut met een 0-2-zege tegen landskampioen LA Galaxy.

De Deen strafte in de tweede helft defensief geklungel van LA Galaxy af, op aangeven van Hirving Lozano. Het allereerste MLS-doelpunt van San Diego staat zo voor altijd in de geschiedenisboeken op naam van Anders Dreyer.

De wedstrijd begon als een dubbel feest - San Diego vierde zijn debuut in de MLS, LA Galaxy werd gevierd voor zijn 6e landstitel - maar op het einde was slechts één ploeg echt aan het feesten.

Doelman Novak Micovic moest zelfs erger voorkomen voor de kampioen op pogingen van opnieuw Dreyer en Lozano.

Toen LA Galaxy in het slot jacht maakte op de gelijkmaker, volgde in de extra tijd het deksel op de neus. Opnieuw Anders Dreyer was het eindstation van een snelle counter: 0-2.

Een droomdebuut voor San Diego in de MLS. Voor LA Galaxy was het de eerste nederlaag voor eigen publiek sinds oktober 2023.