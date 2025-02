De F1-testdagen in 3 vragen: wat is het belang en wat kunnen we eruit afleiden?

wo 26 februari 2025 06:14

De testdagen in Bahrein van vandaag tot vrijdag zijn het officieuze startschot van het F1-seizoen. Voor alle renstallen het langverwachte moment om te kijken of hun creaties niet alleen snel zijn op de computersimulaties. Maar kun je er als buitenstaander ook iets uit afleiden?

1. Wat zijn de F1-testdagen?

Na een hele winter ontwerpen, sleutelen en bijschaven stelden de 10 F1-renstallen vorige week hun F1-bolide voor 2025 voor in de O2 Arena in Londen. Hoe mooi de wagens ook lijken, de vraag blijft: presteren ze ook op het circuit? Dat mogen de teams de komende 3 dagen testen op het Bahrain International Circuit in het woestijngebied Sakhir, een cruciale kans om helemaal klaar te zijn voor de eerste race in Melbourne op 16 maart. Mogen de teams dan niet vrij testen tijdens de winter? Nee. Om een gelijk speelveld te creëren is de testtijd in de Formule 1 beperkt. De renstallen krijgen 24 uur, verdeeld over 3 dagen, om zoveel mogelijk data te verzamelen over hun F1-wagen. Van 26 tot 28 februari wordt het circuit in Bahrein opengesteld van 8 uur tot 17 uur (Belgische tijd). De teams mogen maar één wagen (en dus ook rijder) inzetten per keer. Vaak wisselen de twee ploegmaats elkaar af na de middagpauze (12-13 uur), maar soms komt ook een testrijder in actie.

2. Wat is het belang van de testdagen?

In 2026 slaat de Formule 1 een nieuwe weg in met een ander motorenreglement. Het is dan ook het laatste jaar om voort te bouwen op de creaties van vorig seizoen. Kan McLaren zijn opmars voortzetten? Of heeft Red Bull een antwoord klaar? De nieuwe onderdelen werden alvast ontworpen met de computer en getest in de windtunnel, maar nu moeten ze ook op het circuit hun meerwaarde bewijzen. Met "aero rakes", een metalen constructie met sensoren, kan in Bahrein getest worden hoe aerodynamisch de nieuwe wagen is.

Schrik ook niet als een F1-wagen met fluorescerende verf op het circuit verschijnt. Dat is "Flow Vis", een verf die toont hoe de luchtstromen over de wagen lopen. Aangezien ook de testtijd in de windtunnel beperkt is, is dat geen onbelangrijk hulpmiddel.

Voor het overige zijn de testdagen ook belangrijk voor de F1-rijders om vertrouwd te raken met de nieuwe wagen, zeker nu er maar liefst 6 nieuwkomers zijn op de grid. Achter het stuur van een simulator kruipen is nog altijd niet hetzelfde als het echte werk.

En terwijl de ingenieurs zoveel mogelijk data verzamelen, zijn de testdagen voor de mecaniciens dan weer een uitgelezen kans om te oefenen op de pitstops.

Liam Lawson rijdt dit seizoen voltijds voor Red Bull, als ploegmaat van Max Verstappen.

3. Kunnen we iets afleiden uit de testdagen?