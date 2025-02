"Schwalbe wil niet zeggen dat er geen contact is": scheidsrechtersbaas Lardot over de veelbesproken rode kaart van Tzolis

Club Brugge was woest op de wedstrijdleiding na de wedstrijd tegen Standard. Die woede kwam mede door de dubbele gele kaart die Christos Tzolis onder zijn neus geschoven kreeg. Vooral over de eerste gele kaart was heel wat te doen. Die kreeg de Griek nadat scheidsrechter Lawrence Visser oordeelde dat hij een schwalbe had gemaakt. "Ik weet dat dit een veelbesproken fase is, maar we moeten starten bij de basisregels", vertelt scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot. "Als de scheidsrechter fluit voor een schwalbe, is hij verplicht om geel te geven. Dat ten eerste." "Ten tweede wil een schwalbe niet zeggen dat er geen contact is. Het kan een fase zijn waarin de speler zich laat vallen om vals te spelen of een licht contact te overdrijven of anticiperen op een val en een contact creëren. Hier heeft de scheidsrechter geoordeeld dat dat het geval is en daarom vond hij het een schwalbe en gaf hij geel."

"Er zijn 2 opties: ofwel laat je voortspelen, want niet elk contact is een overtreding of schwalbe, maar ik kan ook begrijpen dat Lawrence Visser dit een schwalbe vond."



In de tweede helft kreeg Tzolis zijn tweede gele kaart na een stevige overtreding op Marlon Fossey. "Het had rechtstreeks rood kunnen zijn op het veld, want het is toch een vrij grove overtreding", oordeelt Lardot.



"De VAR greep niet in, omdat je kon zien dat zijn hiel nog op de grond stond. Het contact is niet duidelijk op de enkel, maar op de enkel en de voet. Door die elementen grijpt de VAR niet in. Maar als de scheidsrechter rechtstreeks rood had gegeven, zou de VAR zeker niet hebben ingegrepen."



"We kunnen de discussies over het eerste geel begrijpen, maar de speler komt goed weg door maar geel te krijgen voor die tweede fase, want dat had rechtstreeks rood kunnen zijn."