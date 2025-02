"Al jaren een probleem": Extra Time-panel betreurt "spijtige timing" van voetbalbond bij keuze Karetsas

ma 24 februari 2025 22:45

Kos Karetsas heeft zijn keuze gemaakt. Hij zal niet voor de Rode Duivels uitkomen, maar wel voor Griekenland. "Doodzonde", vindt Filip Joos, terwijl Wesley Sonck een diepliggender probleem ziet aan de tafel van Extra Time. "Al worden er wel veel inspanningen gedaan."

De kogel is door de kerk. Toptalent Kos Karetsas zal niet schitteren in het shirt van de Rode Duivels. Hij kiest ervoor om voor de Griekse nationale ploeg te spelen.



"Doodzonde, toch?", vindt Filip Joos in Extra Time. "Zijn grote recht, voor alle duidelijkheid. Maar jammer."



"We hebben het hier een paar weken geleden al gezegd. Hij moet kiezen met zijn hart", vult Frank Boeckx aan. "En als zijn hart daar ligt, dan is er niemand die dat moet tegenspreken. Ze zijn er ook sneller bij geweest. De Griekse bondscoach en de technisch directeur zijn in Genk geweest voor die van België. Natuurlijk, wij hadden geen trainer en technisch directeur."



"Dat is misschien wel het belangrijkste zinnetje in zijn Instagram-bericht: de laatste weken. Dat zegt ergens ook dat daarvoor meer had kunnen gebeuren", oordeelt Joos.



"Die timing zit een beetje jammer", volgens Boeckx. "Ik had contact met Dimitri De Condé en die zei dat de jongens van Griekenland hier waren en vertelden dat ze hem wilden. Ik heb hem geantwoord dat we geen technisch directeur hadden en op dat moment ook geen trainer."



"We hadden wel een technisch directeur", repliceert Wesley Sonck. "Maar iemand die wist dat hij ging vertrekken en niets meer wilde doen", is het antwoord van Boeckx. "Dat is een probleem en een enorme fout geweest", vindt Joos.



Kos Karetsas kwam wel in actie bij de Belgische jeugd, maar zal nooit voor de Rode Duivels spelen.

Niet de eerste keer

Sonck ziet dan ook dat de afgelopen jaren wel al meer talenten verloren gingen bij de Rode Duivels.



"De laatste 4-5 jaar gebeurt dat bij zoveel spelers die kunnen kiezen tussen Marokko of Congo of Griekenland in dit geval. Anass Zaroury moest vrijgegeven worden omdat hij op een of andere manier geselecteerd was voor het WK in Qatar (voor Marokko). Roberto Martinez heeft toen die vrijgave gedaan, omdat dat zijn wens was."



"Maar sindsdien is hij nooit meer opgeroepen. Hij heeft altijd voor België gespeeld, dus dat vond ik eigenlijk nog erger. Maar dit probleem is al jaren aan de gang en ik denk dat er heel veel inspanningen gedaan worden nu en vroeger ook al. Maar uiteindelijk hebben we cases gehad met El Khannouss. Dat vond ik het meest jammere, want dat was heel duidelijk. Maar het zijn de gasten zelf."



"Maar Vincent Mannaert vloekt nu, he", werpt Joos op. "Maar die kan je niets verwijten", zegt Boeckx. "Maar ik denk wel dat het bij hem niet zou gebeuren." "Ook omdat de structuur nu ingevuld is. Dat wordt een belangrijk deel van je job in die functie."



Vincent Mannaert kan je niets verwijten. Frank Boeckx