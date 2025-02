Zijn ploeg voor Sporza Wielermanager bezorgt Thomas Huyghe kopzorgen: "Dit artikel is eigenlijk waardeloos"

Als gevierd lid van het panel van Kopman, onze podcast over Sporza Wielermanager, vragen we graag ook raad aan Thomas Huyghe. De televisiemaker is zot van het spelletje, dat hem slapeloze nachten bezorgt.

"In een eerdere samenstelling had ik bijna geen renners voor de kleinere sprintkoersen, renners als Meeus, Fretin - die ik al in mijn eerste ploeg had - en De Schuyteneer moeten dat opvangen."

Verder mikt Huyghe vooral op sprinters. "Sprinters hebben de juiste mentaliteit voor de wielermanager en die heb je nodig in het voorjaar. Die rijden niet om anderen te helpen of om een goeie koers te rijden."

En Huyghe wil ook duidelijkheid scheppen over een renner. "Oliver Naesen neem ik zeker. Veel mensen dachten dat ik hem vorig jaar niet in mijn ploeg had, maar dat was fake news. Vorig jaar was hij goed en ik denk dat hij zal blijven presteren."



Naesen zorgt niet alleen voor de jaarlijkse ploegnaam. "Mathias Vacek is een tip van Oliver. Ik heb vertrouwen in zijn tips, maar Magnus Sheffield kreeg ik voorlopig er nog niet in gepuzzeld."