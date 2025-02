Snowboardster Loranne Smans is opgelucht: "Ze wilden het in doofpot steken en dat deed veel pijn"

Snowboardster Loranne Smans is trots dat de rechter haar gelijk heeft gegeven in haar zaak tegen de sneeuwsportfederatie. "Ik ben blij dat de waarheid aan het licht komt", vertelt ze.

"Zij wilden het in de doofpot steken en dat deed heel veel pijn."

Loranne Smans miste drie jaar geleden de Olympische Winterspelen in Peking. Ze had een ticket voor ons land afgedwongen, maar na een wijziging van de interne criteria ging dat naar de jongere snowboardster Evy Poppe.

De sneeuwsportbond moet nu een flinke schadevergoeding plus gerechtskosten ophoesten.

"Daar was het me niet meteen om te doen", reageert Smans. "Ik ben vooral blij dat de waarheid aan het licht komt. De federatie heeft haar verantwoordelijkheid niet genomen. Hopelijk is dit een eyeopener."

Smans zag haar olympische droom in rook opgaan. "Op sportief vlak is dat zowat het ergste dat je kan overkomen. Het doet nog altijd pijn als ik de olympische ringen zie."

Over een jaar krijgt Smans die weer te zien als de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina beginnen. Zij zal er niet bij zijn, wedstrijden zijn verleden tijd voor haar.

"Maar ik ga wel kijken. Ik ken nu eenmaal veel deelnemers."

"En zelf sta ik nog altijd graag op een snowboard", verzekert ze.