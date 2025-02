Noah Kuavita moet na val vrede nemen met 8e plaats in WB-finale aan de rekstok in Cottbus

zo 23 februari 2025 19:19

Noah Kuavita is zondag op de wereldbekermanche turnen in het Duitse Cottbus op de 8e (en laatste) plaats geëindigd in de finale aan de rekstok. Door een val na zijn eerste vluchtelement zat er geen beter resultaat in.

Noah Kuavita kwam vrijdag in de kwalificaties tot een totaal van 14.000 punten, goed voor de derde plaats. Alleen Shohei Kawakami (14.200) en Robert Tvorogal (14.100) deden toen beter. Met die derde plaats kwalificeerde de Belgische turner zich vlot voor de finale (voorbehouden voor de top 8, met maximaal 2 turners per land). Daarin ging Kuavita voluit voor de medailles, maar bij het eerste vluchtelement liep het helaas mis. Onze landgenoot kwam ten val en kon dan al een kruis maken over een goed resultaat. In zijn eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen in Parijs behaalde Kuavita 12.466 punten, waarmee hij vrede moest nemen met de achtste en laatste plaats. De Japanner Shohei Kawakami (14.400) stak in Cottbus de winst op zak. De Litouwer Robert Tvorogal (tweede met 14.333) en de Turk Mert Efe Kiliçer (derde met 13.966) maakten het podium vol.

Donderdag kwam Kilan Van der Aa, de andere Belg in Cottbus, al in actie in de kwalificaties van het paard met bogen. Hij viel helaas en kwam niet verder dan een 28e plaats (12.000 punten).