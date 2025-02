Na alle woede, nu de analyse: maakten de refs de juiste beslissingen? "Club zal dit niet graag horen"

ma 24 februari 2025 06:05

Woede bij Club Brugge en onbegrip bij Racing Genk. Beide teams voelden zich na afloop bekocht door beslissingen van de scheidsrechter. Hadden ze gelijk? Ex-topref Serge Gumienny analyseert de discutabele fases van de voetbalzondag.

Gele kaarten Tzolis: "Toleranter zijn bij eerste kaart"

"Laat ons beginnen bij de eerste gele kaart voor Tzolis. Het is achteraf natuurlijk makkelijk om te zeggen dat Visser daar te streng is. Let op: voor mij is hij dat daar ook. Er was contact en Tzolis deed geen echte schwalbe." "Als scheidsrechter moet je aan matchmanagement doen. In een topwedstrijd zoals deze moet je als ref wat toleranter zijn. Want in je achterhoofd weet je dat er later misschien nog een tweede moment komt. Dat is nu effectief ook gebeurd. Visser bekoopt heel duur dat hij de verkeerde keuze maakt om die eerste fase niet gewoon weg te wuiven. Ik snap dat Club achteraf lastig is."

Je kunt op zo'n moment niet beginnen compenseren omdat de eerste wat licht was. Serge Gumienny

"Belangrijker vind ik trouwens - en Club Brugge zal dit niet graag horen - dat je als ref die tweede gele kaart effectief wel geeft. Je kunt op zo'n moment niet beginnen te compenseren, omdat de eerste wat licht was. Maar sowieso zat de boosheid van Club daar niet."

Penalty Standard na hands Ordonez: "Begrijp het"

"Ik snap dat het voor de buitenwereld tegenwoordig moeilijk is om de regels rond handspel te volgen. Weet je, eigenlijk moet je naar twee zaken kijken. Eerst en vooral: is de arm volledig naast het lichaam? Dat is hier niet het geval." "Daarnaast moet je kijken naar de afstand tussen de voorzet of het schot en de speler die hands begaat. Hier is de bal toch 10 à 15 meter onderweg. Beide aspecten in acht genomen begrijp ik dat je hier een penalty geeft. Het is net zoals Burgess tegen Ajax ongelukkig, maar met de huidige regels is het allebei wel hands."

Verhaeghe confronteert Visser: "Zou niet mogen"

"Wat ik vond van het momentje tussen Verhaeghe en Visser in de spelerstunnel? Zijn potje durft al eens vaker over te koken in het heetst van de strijd, alleen kan je dat onmogelijk goedkeuren. Kijk, we moeten er ook geen drama van maken, maar welke boodschap stuur je hiermee naar beginnende refs?" "Je ziet een gerenommeerde voorzitter van de grootste club van het land zo uitvliegen in de catacomben... Dat zou eigenlijk niet mogen gebeuren."

Roef knalt tegen Nkuba: "Genk verdiende strafschop"