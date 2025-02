Mooie binnenkomer: jonge Belg Aldo Taillieu (19) boekt in Rwanda bij allereerste profkoers meteen de zege

De veelbesproken wielerronde van Rwanda is begonnen met proloogwinst voor een jonge Belg. De 19-jarige Aldo Taillieu, een eerstejaarsbelofte van Lotto, boekte in zijn eerste koersdag ooit op profniveau meteen ook zijn eerste profzege. Ploegmaat Milan Menten werd derde.

In de 3,4 kilometer lange proloog in de straten van hoofdstad Kigali klokte Aldo Taillieu een tijd van 3"48".

Daarmee ging hij 2 seconden harder dan de Fransman Fabien Doubey - begin deze maand 15e op het WK veldrijden - en zijn ervaren ploegmaat Milan Menten.

Voor de 19-jarige Taillieu is de overwinning een opsteker. Vorig jaar op het EK tijdrijden voor junioren in Limburg brak hij zijn sleutelbeenbreuk. Daardoor moest hij nadien ook afzeggen voor de wereldkampioenschappen in Zürich.