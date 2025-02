Luka Doncic tovert met 32 punten in shirt van Lakers, Toumani Camara haalt pletwals boven met double-double

Voor wie er even aan twijfelde: Luka Doncic kan nog steeds geweldig goed basketballen. De guard is voor het eerst in een Lakers shirt ontploft. Dat net in de topper tegen het Denver van Nikola Jokic. Met 32 punten, 10 rebounds en 7 assists ligt Doncic zijn visitekaartje nu bij elke fan in LA. Ook Toumani Camara was lekker in vorm in zijn NBA-match.