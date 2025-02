Jos Verstappen (vader van) opent BK rally met demonstratie in Rally van Haspengouw

Emile Breittmayer won verrassend de openingsrit, maar reed in de derde klassementsrit lek, waarna hij zwaar van de baan ging en moest opgeven. Jos Verstappen sloot de eerste ronde af met een bonus van 28,9 seconden op Frederic Miclotte.

Niels Reynvoet verloor door een slipper tien seconden en volgde op 29"9 van Verstappen. Verstappen won in de tweede lus drie van de vier ritten en keerde met een bonus van 44"8 terug naar de assistentie in Sint-Truiden.

In de laatste lus van vier klassementsritten kwam de allereerste zege van Verstappen in de Rally van Haspengouw niet meer in gevaar. "Ik ben blij met deze zege. Naar het einde toe was ik wat voorzichtiger. We rijden dit jaar het BRC en het ERC. Het wordt lekker druk", zei hij.

In de voorlaatste klassementsrit ging Reynvoet van de baan en moest hij opgeven. Miclotte beslechtte de bijzonder spannende strijd voor de tweede plaats in zijn voordeel. Op zaterdag won hij zijn eerste klassementsrit in het BK. Tsjoen eindigde met zijn dochter Juliette als derde.