Imke Vervaet verpulvert haar eigen Belgisch record op de 200 meter

Imke Vervaet won in Gent de 200 meter in 23'01, waarmee ze een stuk sneller was dan het vorige Belgische record (23"26). Vervaets chrono is ook de 3e Europese tijd van het nog jonge jaar.

De 200 meter is evenwel geen EK-nummer. In Apeldoorn zal Vervaet volgende maand aantreden op de 400 meter, als enige Belgische. Met haar kersvers Belgisch record kan Vervaet wel met vertrouwen afzakken naar het EK.

Wie dat ook kan, is Rani Rosius. Zijn liep zondag met 7"20 haar seizoensbeste op de 60 meter, goed voor de Belgische titel. Rosius was overigens al langer zeker van haar EK-ticket.

"Het is een moeilijk seizoen, omdat ik mij al de hele winter half ziek voel, maar mijn chrono's beginnen toch in de juiste richting te gaan", zei Rosius na afloop. "Op het EK wil ik onder mijn persoonlijk record van 7"12 duiken en de finale halen. En eens je in de finale staat, is er veel mogelijk."

Met 7"12 zou Rosius zich ook nog plaatsen voor het WK indoor, dat eind maart plaatsvindt in China. Daarvoor is 7"13 de Belgische limiet. "Belgian Athletics heeft de limieten pas vorige week gepubliceerd. Lekker op tijd", was Rosius sarcastisch.

"We zullen wel zien of ik dat nog haal. Het is in elk geval altijd mijn bedoeling geweest om het EK en WK te combineren."