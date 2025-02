Elie Bacari tankt op BK indoor vertrouwen voor EK: "Finale lijkt daar haalbaar, diep vanbinnen mik ik op meer"

In de reeksen liep de 21-jarige Elie Bacari zondag al een meer dan degelijke 7"63, in de finale ging hij nog 4 honderdsten sneller. Bacari was eerder al geplaatst voor zowel het EK begin maart in Apeldoorn als het WK eind maart in Nanjing.

"Ik ben heel blij dat ik eindelijk nog eens onder de 7"60 duik, want dat wilde de laatste weken niet lukken", vertelde Bacari na afloop. "Na mijn seizoensopener, waarbij ik meteen 7"51 liep, geraakte ik wat ziek en frustreerde het mij dat ik niet meer in de buurt van die chrono kwam."

"Maar dit geeft opnieuw vertrouwen richting het EK. Ik loop nu twee weken geen wedstrijden en bereid mij in alle rust voor op Apeldoorn."