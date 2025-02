Einde verhaal voor Philippe Clement in Schotland: Rangers zet Belgische coach na anderhalf jaar aan de deur

Philippe Clement is niet langer de hoofdcoach van de Schotse topclub Rangers. De Belgische trainer kreeg zondagavond zijn C4 nadat zijn ploeg een dag eerder verloor in eigen huis. De fans stroomden toen ruim voor het laatste fluitsignaal naar buiten en Clement zelf noemde het verlies "de slechtste prestatie onder zijn bewind".

Het was de laatste maanden al een paar keer heet geworden onder de voeten van Philippe Clement, maar een verlies tegen St. Mirren bleek de druppel voor het bestuur van Rangers.

Die nederlaag leverde zaterdagavond pijnlijke taferelen op in het Ibrox Stadium. Fans gingen er ruim voor het einde van de partij al kwaad naar huis, Clement kon achteraf niet anders dan toegeven dat hij net "de slechtste prestatie van zijn ambtstermijn" gezien had.

Twee weken terug waren de Rangers van Clement ook al gewipt door tweedeklasser Queen's Park in de beker.

"De realiteit voor Rangers onder Clement is dat niemand bang is voor hen. Zo slecht heb ik hen nog nooit gezien", waren Schotse analisten de laatste tijd dan ook scherp.

Wat wel nog in zijn voordeel sprak: Rangers stootte in de Europa League door naar de 1/8e finales. Maar dat woog duidelijk niet langer op tegen de zwalpende prestaties in eigen land. De kloof met leider Celtic bedraagt al 13 punten.

Voor onze landgenoot komt nu na iets minder dan anderhalf jaar een einde aan zijn periode in Schotland. Afgelopen zomer ondertekende hij nog een nieuw contract tot 2028, maar zo lang houdt hij het dus niet vol.

Clement won er met de League Cup in het seizoen 2023-2024 één prijs.