Een virale afzwaaier als symbool van de vormdip bij Kevin De Bruyne: "Zijn achteruitgang is triest om te zien"

ma 24 februari 2025 06:07

Niet geschoten is altijd mis. Alleen was het schot van Kevin De Bruyne gisteren tegen Liverpool wel heel erg uit de richting. Het was het toonbeeld van zijn wedstrijd, waarin hij samen met heel City kansloos de boot in ging. Onze landgenoot werd uiteindelijk iets na het uur (onder luid applaus) gewisseld. 2 "pijnlijke" momenten ziet de Britse pers, waar ze stilaan zeker zijn dat dit het laatste seizoen is van KDB bij City.

Naar binnen komen en met links uithalen. Het is een actie die we wel vaker van Kevin De Bruyne te zien krijgen.



Alleen liep het tegen Liverpool helemaal mis. In plaats van naar het doel van Alisson, vloog zijn bal richting de cornervlag.



Na zijn bankzittersstatuut tegen Real Madrid was het nog een extra pijnlijk moment in een week tijd voor De Bruyne. Als klap op de vuurpijl werd De Bruyne iets na het uur vervangen, terwijl City vol op zoek moest gaan naar de aansluitingstreffer.



In het Verenigd Koninkrijk denken de journalisten dan ook dat zijn tijd bij Manchester City er bijna op zit. Want met 79% geslaagde passes, 2 gewonnen duels en 1 schot naast doel waren ook zijn statistieken niet om over naar huis te schrijven.



"Door zijn wissel na 65 minuten, lijkt het er meer en meer op dat zijn verhaal afgelopen is bij City", staat te lezen in The Telegraph.



"Een pijnlijk moment", zagen ze bij BBC. "De Belg kreeg wel een staande ovatie van het publiek ondanks het feit dat hij geen invloed kon uitoefenen op de wedstrijd. De City-fans beseften misschien dat ze niet veel kansen meer zouden hebben om hun appreciatie te uiten voor een speler die hen zo geweldig gediend heeft."



Zijn achteruitgang is triest om te zien. Sam Lee, The Athletic