Chris Froome breekt sleutelbeen bij zware val in slotrit UAE Tour, ook Arvid de Kleijn is slachtoffer

De UAE Tour is in mineur geëindigd voor Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar smakte zondag in de slotrit tegen het asfalt en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Zijn team Israel-Premier Tech laat weten dat de Brit een niet-verplaatste breuk heeft in zijn rechtersleutelbeen. Maandag zal een orthopedische chirurg in Dubai beslissen of een operatie noodzakelijk is.

Bij dezelfde valpartij liep ook de Nederlander Arvid de Kleijn een sleutelbeenbreuk op. De sprinter van Tudor Pro Cycling Team maakte dat zelf bekend op Instagram.