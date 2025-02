Afscheidnemende veldrijders worden in de bloemetjes gezet, Toon troost broer Thijs Aerts

Voor een handvol veldrijders is de Sluitingsprijs van Oostmalle ook het eindstation van hun carrière geworden. Een voor een werden ze in de bloemetjes gezet na de laatste cross van het seizoen. Kijk hier naar de beelden.

Naast Sanne Cant hebben ook Thijs Aerts, Jens Adams, Corné van Kessel, Mathijs Wuyts en Maarten Van Staeyen hun laatste veldrit gereden in Oostmalle.

Toen Aerts dat besefte, barstte hij even in tranen uit. Broerlief Toon was er snel bij om hem vast te pakken.