"Lachwekkend, hij floot match kapot": Club woest over optreden Visser, die deze delicate fases moest beoordelen

zo 23 februari 2025 16:09

Aan discussie geen gebrek na Club Brugge - Standard. Bij de thuisploeg waren ze vooral misnoegd over de uitsluiting van Christos Tzolis na een dubbele gele kaart. Zeker het eerste exemplaar deed het nodige stof opwaaien: "Je kunt het te licht vinden voor een strafschop, maar er was wel contact", oordeelde trainer Nicky Hayen.

Over de eerste gele kaart voor Christos Tzolis bestond het meeste discussie. Net voor rust was er een contact met Lazare Amani in de zestien. Een penalty? Of zocht de Griek te graag het been van zijn tegenstander op? De meningen verschilden, maar voor Lawrence Visser bestond er geen twijfel: een schwalbe en geel.

Over kaart nummer twee voor Tzolis waren de meningen veel eensgezinder. De aanvaller van Club ging stevig door op het been van Marlon Fossey. Een woeste Tzolis, die bijzonder gefrustreerd naar binnen trok, mocht gaan douchen.



Met een mannetje minder gaf Club de wedstrijd nog helemaal uit handen tegen Standard. Onder meer door nóg een discutabele fase. Visser legde de bal op de stip na hands van Ordonez. Blauw-zwart kreeg dan weer geen penalty toen Fossey in de slotminuten de schoen van Skoras uittrapte in de zestien.

Jan Breydel kookte, opgefokt door de uitdagend vierende Standard-spelers, van woede.

Club: "Dit was lachwekkend"

Na het laatste fluitsignaal stond Club-voorzitter Bart Verhaeghe in de catacomben scheidsrechter Lawrence Visser op te wachten om zijn onvrede te ventileren. Intussen schoot ook Hans Vanaken met scherp naar de ref. "Ik zou willen zeggen dat ik hier gefrustreerd sta, maar het is gewoon een beetje lachwekkend", brieste hij bij DAZN. "Het is gewoon zuur hoe alles deze middag gebeurd is. Hoe het rood valt, hoe er gefloten wordt... Hij heeft de wedstrijd een beetje kapotgemaakt mijns inziens. Over de match zelf valt weinig te zeggen."

In de mixed zone blikte Maxim De Cuyper iets rustiger terug op de discutabele fases. "Of het rood een kantelmoment was? Dat heeft er zeker mee te maken, ik denk dat elke mens dat ziet", klonk het bij de flankverdediger. "Was het rood? Geen idee, ik heb het nog niet opnieuw gezien."

"Ik denk dat we er nadien op onze manier nog alles aan doen om het over de streep te trekken, maar dan krijgen we nog een penalty tegen. Was het er eentje? Ik weet het niet. De 50/50-beslissingen zaten tegen."

Ik snap dat je het te licht kunt vinden voor een strafschop, maar er is wel contact. Nicky Hayen