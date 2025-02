"Ik heb de Rode Duivels écht gemist": Thibaut Courtois zet deur naar nationale ploeg nu wagenwijd open

De terugkeer van Thibaut Courtois staat stilaan in de sterren geschreven. De Belgische doelman heeft in een recente (Arabische) podcast Koora Break toegegeven dat hij klaar is om opnieuw grote toernooien te spelen met zijn nationale ploeg. "Na anderhalf jaar aan de zijlijn mis ik de Duivels echt", deelt Courtois.