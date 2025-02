Wereldkampioene Brignone wint ook tweede reuzenslalom in Sestrière, Shiffrin haalt 2e run niet

De Italiaanse was zaterdag na twee runs sneller dan de Zwitserse Lara Gut-Behrami en de Nieuw-Zeelandse Alice Robinson. Voor Brignone was het haar tweede zege op een rij, want ook vrijdag won ze al een reuzenslalom.



Deze tweede reuzenslalom verving de manche die in december in het Canadese Mount Tremblant werd afgelast door een gebrek aan sneeuw.

Het is voor de 34-jarige Brignone de 7e wereldbekerzege van het seizoen, de 34e uit haar carrière. Op de voorbije wereldkampioenschappen eerder deze maand in het Oostenrijkse Saalbach skiede ze naar goud in de reuzenslalom en zilver in de Super-G.

In de tussenstand van de wereldbeker reuzenslalom blijft Robinson na zeven races met 440 punten leider voor Brignone (400) en de Zweedse Sara Hector (361).

In de algemene wereldbeker verstevigt de Italiaanse na 23 wedstrijden haar eerste plaats. Met een totaal van 999 punten leidt ze voor de Zwitserse Lara Gut-Behrami (809 punten).