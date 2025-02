Wereldkampioen Franjo von Allmen bevestigt met winst in afdaling in Crans Montana

Met de wereldtitel als vertrouwensboost heeft de Zwitser Franjo von Allmen ook de wereldbekermanche afdaling in Crans Montana op zijn naam geschreven. Voor eigen publiek pronkte hij op een volledig Zwitsers podium.

Franjo von Allmen kroonde zich eerder deze maand tot wereldkampioen in Saalbach in Oostenrijk, maar wilde zich toch ook graag nog eens tonen voor eigen publiek.

In Crans Montana haalde de Zwitser het met een chrono van 1'56"07 voor twee andere Zwitsers, wereldbekerleider Marco Odermatt en Alexis Monney.

Het is voor de 23-jarige Von Allmen nog maar zijn tweede wereldbekerzege. Vorige maand opende hij zijn rekening met winst in de Super-G van Wengen, ook in Zwitserland. Daarnaast stond hij al vier keer op een wereldbekerpodium.

In de tussenstand van de wereldbeker afdaling blijft de 27-jarige Odermatt na zes manches leider met 445 punten, voor Von Allmen (372 punten) en Monney (260 punten).

In de algemene wereldbeker loopt Odermatt verder uit op zijn eerste achtervolgers. De Zwitser totaliseert na 26 wedstrijden 1.146 punten en heeft daarmee een straatlengte voorsprong op de Noor Henrik Kristoffersen (746 punten) en zijn landgenoot Loic Meillard (637 punten), die allebei niet startten.